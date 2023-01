Robert Downey Jr. zeigt seine trainierten Muskeln am Set

Da hat sich Robert Downey Jr. (57) wohl wieder verwandelt! Der Schauspieler machte schon für viele Rollen einige Veränderungen durch – er ließ sich zum Beispiel eine Glatze rasieren. Außerdem drückte er bereits des Öfteren die Trainingsbank. Sei es für den Superhelden Iron Man aus dem Marvel-Franchise oder für Sherlock Holmes. Nun sieht es so aus, als ob Robert sich wieder mächtig ins Zeug gelegt hat!

Bei den Dreharbeiten zu der neuen HBO-Serie "The Sympathizer", bekamen Paparazzi den 57-Jährigen am Set vor die Linse und erhaschten einen Blick auf Roberts durchtrainierte Bauchmuskeln. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, schlendert der Avengers-Darsteller ohne Hemd und in einer marineblauen Jogginghose über das Set. Bei den lockigen braunen Haaren handelt es sich jedoch um eine Perücke. Denn in der Agenten-Satire wird Robert mehrere Charaktere mit unterschiedlichen Looks spielen, weshalb er am selben Drehtag in zwei weiteren Kostümen gesichtet wurde.

Trotz der definierten Muskeln wirkt sein Körper deutlich schlanker als für den Schauspieler üblich. Dies könnte an seiner neuen veganen Ernährung liegen. Erst vor einigen Jahren schwor er Fleisch und Milchprodukten ab, um seinen ökologischen Fußabdruck zu verringern. "Ich ernähre mich pflanzlich! Für mein Portemonnaie und Hülsenfrüchte", verriet Downey gegenüber Variety.

Robert Downey Jr. bei der "Sr."-Filmpremiere im November 2022

Robert Downey Jr. bei einer Filmvorführung von "Wind River" in Atlanta im November 2017

Robert Downey Jr., Schauspieler

