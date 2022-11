Glatzen-Look: Robert Downey Junior ist kaum zu erkennen!

Ist das wirklich Robert Downey Junior (57)? Der Schauspieler hat sich mit zahlreichen großen Rollen einen Namen in der Filmwelt gemacht. Besonders viele Fans kennen den US-Amerikaner wohl als Tony Stark alias Iron Man aus dem Marvel-Universum. Jetzt zeigte der Sherlock Holmes-Darsteller sich bei einer Preisverleihung mit einem ganz neuen Look. Bei diesen Bildern müssen selbst eingefleischte Fans zweimal hinschauen!

Bei den Academy of Motion Picture Arts and Sciences 13th Governors Awards posierte der 57-Jährige mit seiner Frau Susan Downey (49) und Schauspielkollege Austin Butler (31). Dabei fiel auf: Robert hat Mut zur Glatze! Während er noch im vergangenen Monat beim New York Film Festival mit einer Haarpracht auf dem Teppich gestanden hatte, schockte er die Fans nun mit seinem gänzlich rasierten Kopf.

Was wohl seine Frau von dem neuen Style hält? Erst vor einigen Monaten hatte der Marvel-Star auf Instagram ein Bild der Trauung aus dem Jahr 2005 geteilt. Offenbar ist das Paar nach 17 gemeinsamen Ehejahren immer noch sehr glücklich. "Der heutige Tag markiert 17 Jahre unverfälschten Eheglücks. Susan, du bist mein Fels in der Brandung, mein Prüfstein und mein Glücksstern oben drauf!", hatte der New Yorker das Foto kommentiert.

Anzeige

Getty Images Austin Butler and Robert Downey Junior, 2022

Anzeige

Getty Images Robert Downey Junior, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Susan und Robert Downey Junior, November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de