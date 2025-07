Scarlett Johansson meisterte "Avengers"-Dreh hochschwanger

Während der Dreharbeiten zu "Avengers: Age of Ultron" war Scarlett Johansson (40) hochschwanger – eine Tatsache, von der die Zuschauer nichts ahnten. Laut Moviepilot war die Schauspielerin bereits zu Beginn der Arbeiten im fünften Monat, doch davon ließ sie sich nicht aufhalten. Trotz der körperlichen Anforderungen ihrer Rolle als Black Widow, die für ihre actionreichen Szenen bekannt ist, meisterte Scarlett ihre Aufgabe mit Bravour. Ihre Co-Stars, darunter Chris Evans (44) und Robert Downey Jr. (60), hatten nur lobende Worte für ihre Kollegin übrig. "Ich habe noch nie eine Frau getroffen, die so glücklich war, schwanger zu sein, wie Scarlett", erinnerte sich Robert während der Promotiontour zum Film.

Die Schwangerschaft wurde für die Zuschauer unsichtbar gemacht, indem Scarletts wachsende Körpermitte am Computer retuschiert wurde. Doch hinter den Kulissen wuchs der Respekt ihrer Kollegen umso mehr, je weiter die Dreharbeiten fortschritten. Marvel-Filme sind für ihre langen Produktionszeiten bekannt, und als der letzte Drehtag kam, war Scarlett fast am Ende ihrer Schwangerschaft. Chris Evans beschrieb diese Zeit ebenfalls bewundernd: "Am letzten Drehtag konnte sie kaum einen Satz zusammenbringen, aber sie hatte es perfekt getimed." Trotz allem blieb Scarlett eine professionelle und geschätzte Kollegin am Set, was die Harmonie des Casts nur weiter stärkte.

Für Scarlett selbst war die Kombination aus Schwangerschaft und Dreharbeiten eine positive Erfahrung. Sie bezeichnete den Dreh als großartig und freute sich darüber, einen Job zu haben, der ihr auch während der Schwangerschaft Freude bereitete. "Ich war glücklich, dass ich einen gemütlichen und schönen Job hatte, zu dem ich jeden Tag gerne ging", teilte die Schauspielerin, die ihre Kinder streng vor der Öffentlichkeit schützt. Abseits der Leinwand ist Scarlett vor allem ihre Familie wichtig. Die zweifache Mutter meisterte die Balance zwischen Karriere und Privatleben – eine Tatsache, die sie auch bei diesem Marvel-Projekt einmal mehr bewies.

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson bei der Weltpremiere von "Avengers: Endgame" in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Evans und Scarlett Johansson bei den Golden Globe Awards 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Scarlett Johansson, 2024