Fans enttäuscht: Keine Fortschritte bei "Sherlock Holmes 3"

Der Kult um die "Sherlock Holmes"-Filme mit Robert Downey Junior (60) und Jude Law (52) hält weiter an, doch Fans der Reihe müssen weiterhin auf einen lang ersehnten dritten Teil warten. Nachdem die beiden ersten Filme 2009 und 2011 große Erfolge an den Kinokassen gefeiert hatten, gab es immer wieder Gerüchte und Ankündigungen zu einem Nachfolger. Bislang jedoch ohne konkretes Ergebnis. Auch Jared Harris (63), der in der Reihe den genialen Widersacher Moriarty spielt, hat nun klargestellt, dass er über das Projekt nicht informiert wurde. Im Gespräch mit The Direct zeigte er sich enttäuscht über die anhaltende Ungewissheit.

Laut Jared ist er bis heute nicht offiziell kontaktiert worden, was seine mögliche Beteiligung an einem dritten Film angeht: "Niemand spricht mit mir darüber. Und ich wünschte wirklich, die Leute würden aufhören, mich zu fragen." Um den ständigen Spekulationen zu entgehen, löscht der Schauspieler sogar regelmäßig seinen IMDb-Eintrag zu "Sherlock Holmes 3". Damit bleibt offen, ob und wann der dritte Teil wirklich umgesetzt wird. Für viele erscheint es inzwischen fraglich, ob die beliebten Stars der ersten beiden Filme wieder gemeinsam vor der Kamera stehen werden.

Für Jared, der als Sohn des legendären Schauspielers Richard Harris in die Fußstapfen seines Vaters trat, sind die "Sherlock Holmes"-Filme nur ein Teil einer langen Karriere. Der Brite brillierte in Rollen wie "The Terror" oder "Chernobyl" und wird für seine Vielseitigkeit auf der Leinwand gefeiert. Dennoch bleibt die Figur von Moriarty für viele Fans unvergessen, was seinen Frust über die ständigen Fragen dazu nur steigert. Robert, der Sherlock Holmes verkörpert, äußerte sich bislang nicht zur Situation des Nachfolgers. Ob der berühmte Detektiv und sein Erzfeind jemals wieder aufeinandertreffen, bleibt also vorerst weiterhin ungewiss.

Robert Downey Jr. und Jude Law in "Sherlock Holmes 2"

Getty Images Jared Harris, Schauspieler

Getty Images Robert Downey Jr. im April 2024 in L.A.

