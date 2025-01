Auf diesen Film ist Robert Downey Junior besonders stolz

Robert Downey Junior (59), bekannt aus erfolgreichen Filmen wie "Zodiac", "Sherlock Holmes" und zuletzt Christopher Nolans (54) "Oppenheimer", überraschte seine Fans mit einer besonderen Aussage. 2020 verriet der Schauspieler im Podcast "The Joe Rogan Experience", welcher seiner zahllosen Filme ihm persönlich am meisten bedeutet – und es ist nicht seine ikonische Rolle als Tony Stark in Iron Man. Stattdessen hält Robert seine Darbietung als Harry Lockhart in der Krimikomödie "Kiss Kiss, Bang Bang" aus dem Jahr 2005 für seine beste Leistung. Er erklärte: "Der Film kam heraus und floppte, aber Jon Favreau (58) sah ihn und sagte: 'Dieser Typ könnte in einem Actionfilm mitspielen.'" Mit dieser Aussage spielte er darauf an, wie entscheidend seine Rolle in "Kiss Kiss, Bang Bang" für sein späteres Casting als Tony Stark gewesen sei.

"Kiss Kiss, Bang Bang", unter der Regie von Shane Black (63), erzählt von einem Kleinganoven, der sich durch eine Verkettung absurder Zufälle plötzlich in der Schauspielwelt von Los Angeles wiederfindet. Für eine Filmrolle arbeitet er mit einem Privatdetektiv, gespielt von Val Kilmer (65), zusammen – doch das vermeintliche Training gerät schnell außer Kontrolle, als das Duo in einen mysteriösen Mordfall verwickelt wird. Trotz geringer Einspielergebnisse an den Kinokassen erntete der Film großartige Kritiken.

Heutzutage genießt "Kiss Kiss, Bang Bang" Kultstatus bei vielen Fans des Genres. Für Robert war der Film nicht nur eine prägende Erfahrung, sondern auch der Beginn seiner großen Rückkehr nach Hollywood, nachdem seine Karriere zuvor durch persönliche Krisen ins Straucheln geraten war. Shane Black arbeitete später erneut mit Robert zusammen, als er 2013 "Iron Man 3" inszenierte. Diese enge Verbindung sowie Roberts Humor und Talent haben ihn zu einem der bekanntesten Gesichter der Branche gemacht. Erst kürzlich verriet Robert aber, welches sein schlimmstes Vorsprechen war.

Robert Downey Jr. als Iron Man

Getty Images Robert Downey Junior 2005 beim Fototermin zu "Kiss Kiss, Bang Bang" in Deauville

