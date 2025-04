Vom Skandalgarant zum Megastar: Robert Downey Jr. wird 60

Robert Downey Jr. feiert heute, am 4. April 2025, seinen 60. Geburtstag und blickt auf ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück. Der Schauspieler, weltberühmt durch seine Rollen als "Chaplin" und vor allem als Marvel-Ikone Iron Man, hat nicht nur eine eindrucksvolle Karriere hinter sich, sondern auch einige dunkle Kapitel durchlebt. Besonders in den späten 1990er-Jahren sorgte er mit Skandalen um Drogenbesitz und Haftstrafen für Schlagzeilen. Doch vom Hollywood-Problemkind wandelte sich Robert zu einem der gefragtesten Stars der Filmwelt.

Die Karriere des Marvel-Stars erlebte nach seiner 15-monatigen Haftzeit ein beeindruckendes Comeback. Er erhielt im Jahr 2009 für die Komödie "Tropic Thunder" seine zweite Oscar-Nominierung, darüber hinaus schaffte er es, als Tony Stark alias Iron Man in Hollywood unsterblich zu werden. Doch es war seine Ehefrau Susan (51), die ihm half, sein Leben zu ändern. Nach seiner schweren Heroinabhängigkeit stellte sie ihm im Jahr 2005 ein Ultimatum: Liebe oder Drogen. Robert entschied sich für die Liebe, heiratete Susan und wurde Vater von zwei Kindern.

Robert, der in eine Künstlerfamilie hineingeboren wurde – sein Vater war Regisseur, seine Mutter Schauspielerin – spricht oft über den Einfluss seiner Eltern. Besonders prägend war die Beziehung zu seinem Vater Robert Downey Sr. (✝85), der 2021 verstarb und den Filmstar früh zur Schauspielerei brachte. Mit 60 blickt er nun auf ein Leben voller Höhen und Tiefen zurück, das ihn zu dem gemacht hat, was er jetzt ist: ein Megastar mit einer bewegenden Lebensgeschichte. Heute steht der Oscar-Preisträger vor einem neuen Kapitel seiner Karriere: Statt als Held wird er bald als Bösewicht Doctor Doom in "Avengers: Doomsday" zu sehen sein.

Getty Images Susan Downey und Robert Downey Jr. bei den 76. Primetime Emmy Awards, September 2024

Getty Images Robert Downey Jr., Marvel-Star

