Diese Stars hätten fast die Rolle des Iron Man bekommen

Die Rolle des Superhelden Iron Man zählt bis heute zu den wohl bekanntesten und beliebtesten von Schauspieler Robert Downey Jr. (59). Als das Alter-Ego von Tony Stark fand der US-Amerikaner seinen Weg zurück ins Filmbusiness. Doch wie Just Jared berichtet, gab es damals noch weitere Schauspieler im Rennen um die Rolle. Unter den Mitstreitern waren Rob Lowe (60), Hugh Jackman (56) und sogar Tom Cruise (62). Keiner von ihnen kam dem Casting jedoch sehr nahe. Auch Nicolas Cage (61), Timothy Olyphant (56), Jim Caviezel (56) und Sam Rockwell (56) waren mit den Filmproduzenten und Regisseuren in Kontakt – doch offensichtlich hat es für keinen der Filmdarsteller gereicht.

Robert wollte die Rolle unbedingt und hat sie letztendlich auch bekommen. Dennoch fiel es dem Filmstudio Marvel nicht besonders leicht, sich für ihn zu entscheiden. In seiner Jugend hatte er starke Probleme mit Drogenkonsum und wurde 1999 aufgrund dieser Vergehen zu drei Jahren Haft verurteilt. 2001 durfte er die Haftanstalt gegen eine Entzugsklinik austauschen. Der heutige Vorsitzende des Studios, Kevin Feige (51), meinte gegenüber Cinema Blend, dass das Studio "nicht bereit war, alle seine Chips für künftige Filme auf jemanden zu setzen, der in der Vergangenheit bekanntermaßen mit rechtlichen Problemen zu kämpfen hatte". Heute sieht er das in einem etwas anderen Licht. "Ohne Robert würden wir heute nicht hier sitzen. Daran glaube ich wirklich", lobte Kevin.

Tatsächlich gehört Roberts Tony Stark auch heute noch zu den beliebtesten Figuren im ganzen Filmuniversum von Marvel. Dass die Fans mit dem Tod von Tony Stark auch von Robert Abschied nehmen mussten, schmerzt noch heute viele Anhänger der Superheldenstreifen. Eigentlich hieß es im Jahr 2019, dass der Schauspieler sich auf andere Projekte konzentrieren wolle. So übernahm er zum Beispiel einen Teil im Blockbuster "Oppenheimer" und gewann dafür sogar einen Oscar. Im August 2024 überraschte Robert dann aber alle mit unglaublichen Neuigkeiten: Er wird wieder für Marvel vor der Kamera stehen – allerdings nicht als Iron Man.

Getty Images Nicolas Cage im April 2022

Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024

