Hugh Jackman träumt von Marvel-Kampf gegen Robert Downey Jr.

Hugh Jackman (56) hat erneut sein Interesse an einem Crossover zwischen den X-Men und den Avengers im Marvel Cinematic Universe (MCU) geäußert. Der Schauspieler, bekannt für seine Rolle als Wolverine, wünscht sich ein Duell mit Robert Downey Junior (59), der als Iron Man berühmt wurde. Bereits 2013 sagte Hugh in einem Interview mit Screen Rant: "Ich würde es lieben, gegen Robert Downey Jr. und Iron Man anzutreten und ihm in den Hintern zu treten. Das wäre großartig!"

Nun stehen die Chancen für dieses Aufeinandertreffen besser als je zuvor: Robert kehrt ins MCU zurück – allerdings nicht als Iron Man, sondern als Doctor Doom, den nächsten großen Antagonisten. In den kommenden Filmen "Avengers: Doomsday" und "Avengers: Secret Wars" könnten somit nun tatsächlich Hugh als Wolverine und Robert als Doctor Doom aufeinandertreffen und sich einen epischen Kampf liefern.

Der 56-jährige Australier hat eine beeindruckende Karriere als Schauspieler, Regisseur und Sänger hingelegt. Seine Leidenschaft für das Marvel-Universum und die Vorfreude auf neue Herausforderungen zeigen, dass er auch in Zukunft für spannende Rollen bereitsteht. Abseits der Kamera erlebt Hugh derzeit persönliche Veränderungen, nachdem er sich von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (69) getrennt hat und in letzter Zeit vermehrt mit Schauspielerin Sutton Foster in Verbindung gebracht wird.

Getty Images Hugh Jackman, Schauspieler

Getty Images Hugh Jackman und Sutton Foster im Juni 2022

