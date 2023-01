Larsa Pippen und Marcus Jordan sind "verrückt nacheinander"!

Zwischen Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) wird es wohl ernst! Schon seit Monaten gibt es Gerüchte, dass der Realitystar und der Sohn von Michael Jordan (59) zusammen sind. Das bestreiten die beiden zwar immer wieder – aber Bilder, die sie knutschend bei einem Date zeigen, sprechen wohl für sich. Und zwischen Larsa und Marcus soll es aktuell auch wirklich super laufen!

"Larsa und Marcus versuchen immer noch, sich bedeckt zu halten, aber es ist für jeden in ihrem Umfeld offensichtlich, dass die Chemie stimmt und sie verrückt nacheinander sind", erklärte ein Insider Us Weekly. Die beiden seien so vertraut, weil sie schon ewig miteinander befreundet sind: "Larsa fühlt sich sehr wohl mit ihm und hat immer gesagt, dass er für jeden ein guter Fang wäre". Dennoch wollen die Turteltauben nichts überstürzen und würden es langsam angehen lassen.

Vor der Beziehung mit Marcus war Larsa mit dem Basketballer Scottie Pippen (57) verheiratet, die beiden haben vier gemeinsame Kinder. Der Sportler war früher eng mit Marcus Vater Michael befreundet, so lernten sich die Frischverliebten damals auch kennen – deswegen ist die Beziehung zwischen Larsa und Marcus auch so umstritten.

Romain Maurice / MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen im Januar 2023

Getty Images Larsa und Scottie Pippen im Februar 2018

Getty Images Michael Jordan und Scottie Pippen, 1997

