Offiziell? Larsa Pippen und Marcus Jordan knutschen bei Date

Bestätigen Larsa Pippen (48) und Marcus Jordan (32) hiermit etwa ihre Beziehung? Schon seit einigen Wochen wird dem Realitystar und dem Sportler eine Romanze nachgesagt. Schon des Öfteren wurden die beiden gemeinsam bei Abendessen gesichtet – die sie sogar Händchen haltend verließen. Doch die Beauty stellte klar, dass die beiden nur gute Freunde sind. Nun sorgen Larsa und Marcus erneut für Liebes-Gerüchte – denn sie wurden knutschend gesichtet!

Wie die Paparazzi-Aufnahmen zeigen, verbrachten die 48-Jährige und der Sohn von Michael Jordan (59) einen gemeinsamen Tag in Miami. Die vierfache Mutter sah total verknallt aus, als sie mit ihrem Liebsten Hand in Hand die Straßen entlangspazierte. Trotz der zahlreichen Fotografen schienen die beiden nur Augen für sich zu haben.

Obwohl Larsa und Marcus bei verschiedenen Anlässen in trauter Zweisamkeit fotografiert wurden, bestand die Bekanntheit immer noch darauf, dass sie nur enge Freunde sind. "Jedes Mal, wenn ich mit jemandem gesehen werde, machen die Leute mehr daraus, als es tatsächlich ist, und normalerweise ist es nichts", betonte sie in der Show "Watch What Happens Live".

MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen, Januar 2023

MEGA Marcus Jordan und Larsa Pippen, Januar 2023

Getty Images Larsa Pippen, TV-Star

