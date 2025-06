Alles natürlich: Larsa Pippen wehrt sich gegen BBL-Gerüchte

Larsa Pippen (50) heizt mit ihren neuesten Bikini-Schnappschüssen die Gerüchteküche um ein mögliches Brazilian Butt Lift (BBL) erneut an. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, zeigte sich der Realitystar am vergangenen Samstag in Miami Beach in einem pinken, umgerechnet knapp 819 Euro teuren Designer-Bikini von Versace und präsentierte dabei stolz ihre kurvige Figur. Doch die 50-Jährige, die in der Vergangenheit bereits Nasen- und Lippenkorrekturen zugab, betonte in der "Real Housewives of Miami"-Reunion von 2022: Ihr wohlgeformtes Hinterteil sei allein das Ergebnis harter Workouts. "Ich trainiere wirklich sieben Tage die Woche", erklärte sie.

Die Mutter von vier Kindern, die aus ihrer 20-jährigen Ehe mit NBA-Legende Scottie Pippen (59) stammen, verteidigte ihre Rundungen auch in der aktuellen Staffel der Reality-TV-Serie. Sie erklärte, dass sich ihr Körper durch Training und Gewichtszunahme verändert habe: "Ich wiege jetzt 63 Kilogramm, früher waren es weniger als 45. Ich arbeite hart, und das sieht man." Zuletzt sprach Larsa in der neuen Staffel auch über die Herausforderungen ihrer gescheiterten Beziehung zu Marcus Jordan (34), von dem sie sich nach zwei gemeinsamen Jahren im März 2024 endgültig trennte.

Marcus, Sohn der Basketball-Legende Michael Jordan (62), geriet zuletzt vor allem durch Negativschlagzeilen in die Medien – unter anderem wurde er wegen Ketamin-Besitzes und Alkohol am Steuer angeklagt. Die Beziehung der beiden galt von Beginn an als turbulent und stand stark im Fokus der Öffentlichkeit. Doch Larsa betonte, dass ihr Fokus nun wieder auf ihren Kindern und ihrer Selbstfürsorge liege. Mit ihrer offenen Art hat sie sich in der siebten Staffel von "The Real Housewives of Miami" eine treue Fangemeinde aufgebaut und bleibt sowohl privat als auch beruflich ein viel diskutiertes Thema.

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen, Reality-Tv-Star

Anzeige Anzeige

Getty Images Larsa Pippen und Marcus Jordan, Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige