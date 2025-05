Sind Larsa Pippen und ihr neuer Freund etwa bereits verlobt?

Larsa Pippen (50) sorgt erneut für Schlagzeilen in Sachen Liebe: Kaum ist ihre Beziehung zu Jeff Coby offiziell, deutet ihr neuer Partner schon Hochzeitspläne an. Am Rande einer Veranstaltung in Miami, wenige Wochen nach dem ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich, überraschte der ehemalige Profibasketballer die anwesenden Paparazzi mit einer klaren Ansage. "Wir heiraten im November 2025, es wird eine wunderschöne Ehe", erklärte Jeff lächelnd in die Kameras, wie unter anderem TMZ berichtet.

Dabei sind Larsa und der 19 Jahre jüngere Basketballer erst seit Anfang des Jahres ein Paar und auch noch nicht verlobt, wie er zugab: "Ich kann nicht verraten, wann ich den Antrag mache." Während Jeff bei diesem öffentlichen Auftritt die Initiative ergriff und kühne Pläne schmiedete, lächelte Larsa nur schelmisch und bedankte sich nach Glückwünschen der Reporter knapp – ein klares Statement zu ihrem aktuellen Beziehungsstatus blieb sie jedoch schuldig.

Für Larsa wäre es zumindest nicht die erste Ehe. Mitte der 90er-Jahre bis 2018 ging die TV-Persönlichkeit mit Basketballlegende Scottie Pippen (59) durchs Leben. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 1997 trennten sich ihre Wege durch die offizielle Scheidung 2021 dann endgültig. Nach dem Ehe-Aus bandelte Larsa mit Marcus Jordan (34) an, ebenfalls Basketballprofi und Sohn von Michael Jordan (62), und führte mit ihm von 2022 bis 2024 eine turbulente Beziehung mit On-off-Phasen. Seit Anfang des Jahres hat das Reality-Sternchen sein Herz neu verschenkt und tritt womöglich bald zum zweiten Mal in seinem Leben vor den Traualtar.

Getty Images Larsa Pippen, US-Realitystar

Getty Images Larsa und Scottie Pippen im Februar 2018

