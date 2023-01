Vor Liebesouting: Hier turtelt Jonas Ems mit seiner Freundin

Jonas Ems (26) scheint aktuell auf Wolke sieben zu schweben. Auf seinem Social-Media-Account gewährt der Blondschopf seinen 1,4 Millionen Followern regelmäßig Einblicke in seinen Alltag. Vor wenigen Wochen teilte der TikToker dann ein Foto, auf dem zwei Hände zu sehen sind, mit dem er seine neue Beziehung offiziell machte. Kurz darauf spekulierten die Fans bereits, dass es sich bei seiner Liebsten um eine Blondine namens Zoe handelt. Auf ihrem Account mit rund 13.600 Followern finden sich auch einige Turtel-Pics mit Jonas.

In ihren Highlights auf Instagram hat Zoe gleich zwei Aufnahmen gesichert, die sie zusammen mit ihrem Liebsten zeigen. So küsst sich das Paar auf einem Bild beispielsweise innig, während es in einem weiteren Clip verschmust vor dem Spiegel posiert. Liebevoll drückt der Webstar seiner Partnerin einen Kuss aufs Haar, während sie verliebt in die Kamera grinst. Auch Jonas kann sich im Anschluss ein Lächeln nicht verkneifen. Den Zeitangaben ist zu entnehmen, dass die Aufnahmen erst vor ein paar Wochen entstanden sind. Auch auf Jonas' Account findet sich ein kurzer Clip von vor sechs Wochen mit der Beauty.

Augenscheinlich ist die Beziehung der beiden auch noch recht frisch. So teilte Zoe auf ihrem TikTok-Account Ende des vergangenen Jahres ein Video, in dem sie verrät, dass sie fast das ganze Jahr lang Single gewesen sei. Erst zum Dezember sei sie wieder eine Beziehung eingegangen.

Anzeige

Instagram / jonasems Jonas Ems, "Krass Klassenfahrt"-Darsteller

Anzeige

Instagram / zoe.swdlr Jonas Ems (r.) und seine Freundin Zoe im Januar 2023

Anzeige

Instagram / zoe.swdlr Zoe, Jonas Ems' Freundin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de