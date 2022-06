Jonas Ems (25) machte die große Bekanntheit sehr zu schaffen. Der YouTube-Star wurde schon früh mit seinen Videos bekannt und spielte auch in einigen Filmen mit. Doch die Schattenseiten des Ruhms machten sich bei ihm bemerkbar – oft wurde er auf der Straße blöd angemacht oder im Netz beleidigt. Das löste bei dem gebürtigen Kölner eine Menge Stress aus und er griff zu beruhigenden Mitteln: Jonas begann sogar schon mittags Schnaps zu trinken.

In einem YouTube-Talk von deep und deutlich sprach der Webstar über die Auswirkungen von Social Media. Oft wurde er auf der Straße erkannt – doch das mag Jonas eigentlich gar nicht, da er unter Menschen eher ängstlich ist. "Im letzten Jahr war es eine sehr krasse Phase, weil ich da halt einfach Probleme bekommen habe, einfach nur rauszugehen", gab er zu. Er fing damit an, abends vor dem Ausgehen mit Freunden schon alleine Shots zu trinken, um runterzukommen. Das weitete er dann irgendwann aus: "Dann war es aber auch irgendwann so, dass ich das gemacht habe, wenn ich in die Stadt gegangen bin, tagsüber. Ich hab dann einfach mittags angefangen, Shots zu trinken, einfach, weil ich sonst nicht die Ruhe hatte rauszugehen."

Auf Dauer ging das jedoch nicht gut und Jonas beschloss, eine Therapie zu machen. Er änderte außerdem die Art seines Contents und fühlt sich nun wohler in der Öffentlichkeit. "Wenn ich mehr mache, was ich selber auch fühle, dann bringt mich das auch als Person weiter, das macht mir weniger Angst", erklärte der 25-Jährige.

Jonas Ems in "Camps for Future"

Jonas Ems, "Krass Klassenfahrt"-Star

Jonas Ems, YouTuber

