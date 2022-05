Denise Mski (22) schafft Klarheit! Die Influencerin und der YouTuber Jonas Ems (25) waren knapp eineinhalb Jahre zusammen, bevor sie im Jahr 2019 ganz plötzlich ihre Trennung publik machten. Daraufhin lieferten sich die beiden einen regelrechten Rosenkrieg. Seit dem Liebes-Aus hat sich im Leben der Webstars viel getan: Die Berlinerin ist Single – und erwartet momentan ihr erstes Kind! Doch wie ist ihr Verhältnis heute eigentlich zu Jonas? Darüber sprach sie nun mit Promiflash...

Promiflash traf die 22-Jährige auf dem Love Only Festival von OceansApart in Berlin. Im Interview gab sie dabei preis, dass sie hin und wieder schon noch Kontakt zu ihrem Ex hat. "Wenn man sich sieht, sagt man sich natürlich hallo", meinte Denise und fügte hinzu: "Wir schreiben ab und zu, wenn es etwas Neues gibt." Auch zur Schwangerschaft habe Jonas ihr gratuliert.

Nach dem Liebes-Aus hatten sich die Netz-Bekanntheiten damals eine öffentliche Schlammschlacht im Netz geliefert. Das scheint das ehemalige Traumpaar mittlerweile aber total zu bereuen. "Die Trennung, die wir durchlaufen haben, war relativ uncool. Generell, wie wir damit umgegangen sind und die Konsequenzen daraus, wie andere damit umgegangen sind", zeigte sich Jonas in einem YouTube-Clip im Juli 2021 total schuldbewusst.

