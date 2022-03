Wie kommt Jonas Ems' (25) Wandel bei seiner Community an? Nachdem der erfolgreiche YouTuber mit seinen vorwiegend lustigen Videos berühmt geworden ist, schlägt er inzwischen ernste Töne an – und macht auf Themen wie die Klimakrise aufmerksam. Darum wird sich auch seine neue Serie "Camps for Future" drehen: Hier geht er gemeinsam mit anderen Stars wie Jonas Wuttke (25), Larissa Neumann und Tim Rasch (23) auf humorvolle Weise den Tier- und Umweltschutz an. Aber wird Jonas in dieser Sparte überhaupt ernst genommen? Schließlich stammt er aus dem Comedy-Bereich!

Genau diese Frage beantwortet der 25-Jährige jetzt im Promiflash-Interview: "Ich habe bisher nicht die Erfahrung gemacht, dass mir die Kredibilität für ernsthafte Themen abgesprochen wurde. Die Zuschauer schätzen sehr, wenn man sich auch mal von einer hinterfragenden Seite zeigt und wichtige Perspektiven aufzeigt." Macht sich Jonas denn keine Sorgen, dass sein "lustiger" Blick auf die Klimakrise falsch ankommen könnte? "Der Klimawandel ist ernst zu nehmen und dessen sind wir uns bewusst. Allerdings gibt es eine Vielzahl an Möglichkeiten, sich diesem Thema anzunähern", stellt der YouTuber klar. "Wir machen uns nicht über Klimaaktivisten lustig oder parodieren Klimabewegungen – sondern machen in einem humoristischen Kontext auf dieses wichtige Thema aufmerksam."

Und wie kam es zu Jonas' Sinneswandel? "Für mich war es nach all den Jahren seichter Unterhaltung ein tief verankertes Bedürfnis, die gewonnene Reichweite für den Tierschutz zu nutzen. Tiere fand ich schon immer faszinierend und schützenwürdig", erklärt der Webstar. Und was sagen seine Fans dazu? Die meisten Zuschauer würden die neuen Themen sehr gut aufnehmen. "Auch wenn sicherlich ein größerer Teil meines ursprünglichen Mainstream-Content-Publikums verloren gegangen ist, schätze ich den Kern sehr, der sich aktuell meine Videos anschaut und fleißig mitdiskutiert", beteuert er abschließend.

"Camps for Future" – ab 17. März 2022 auf Joyn

