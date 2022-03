Beschäftigt sich Jonas Ems (25) in Zukunft nur noch mit gesellschaftlich relevanten Themen? Der YouTuber ist nicht nur für seine lustigen Videos bekannt – er hat zuletzt auch mit unterhaltsamen Parodieserien auf sich aufmerksam gemacht. Nach den Erfolgen von Krass Klassenfahrt und "Villa der Liebe" geht der Berliner jetzt aber mit seinem neuen Format "Camps for Future" an den Start. Darin geht es um das Thema Klimaschutz und eine junge Generation, die sich für eine bessere Welt einsetzt. Bedeutet der Umschwung auf die ernste Schiene, dass Jonas Schluss mit Comedy macht?

"Auf keinen Fall", betonte der 25-Jährige im Gespräch mit Promiflash und fügte hinzu: "Comedy und ernsthafte Themen können jederzeit koexistieren." Auch wenn auf seinem YouTube-Kanal aktuell Umwelt- und Tierschutz im Vordergrund stehen, habe er noch immer jede Menge weniger ernsthaften Content zu bieten. "Auf TikTok und YouTube Shorts veröffentliche ich mehrfach täglich Comedysketche, hinter denen ich voll stehe und die mir eine Menge Freude bereiten. Es geht also auch beides: Comedy und Ernst!", stellte er klar.

Die Fans von Jonas zeigten sich zumindest auch über die Umweltthematik begeistert. Unter einem Instagram-Post freuten sie sich bereits auf den Start von "Camps for Future". "Oh mein Gott, ich bin so hyped jetzt", schrieb jemand. Ein anderer konnte kaum erwarten, dass es losgeht. "Der Countdown läuft", teaserte er an.

"Camps for Future" – ab dem 17. März 2022 auf Joyn

Instagram / jonasems YouTuber Jonas Ems

Joyn/moonvibe Cassian-Bent Wegner, Larissa Neumann und Loris Zimmerli in "Camps for Future"

Instagram / jonasems Jonas Ems im April 2020

