Jonas Ems macht seine neue Beziehung mit Hände-Pic offiziell

Jonas Ems (26) scheint wieder auf Wolke sieben zu schweben. Auf seinem Social-Media-Account gewährt der Blondschopf seinen rund 1,4 Millionen Abonnenten stets Einblicke in sein Privatleben. Nach der Trennung von seiner damaligen Freundin Denise Mski (22) im August 2019 wurde es in Sachen Liebe allerdings lange Zeit still um den TikToker. Doch nun gab es eine süße Offenbarung: Im Netz machte Jonas seine neue Beziehung augenscheinlich offiziell.

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Webstar nun einen Post, in dem er ganz beiläufig ebenfalls seine neue Beziehung bekannt gab. Zwischen einer Reihe an Eindrücken aus den vergangenen Tagen teilte Jonas auch ein Foto, auf dem zwei Hände zu sehen sind. Während die untere zu Jonas zu gehören scheint, ist die obere deutlich als Frauenhand zu identifizieren. "2023 wird ein wildes Jahr – dazu Fragen?", schrieb der 26-Jährige schlicht dazu.

Unter dem Post spekulierten zahlreiche Follower dann, wer die neue Frau an der Seite des Krass Klassenfahrt-Darstellers sein könnte. Einige Fans vermuteten, dass es sich bei Jonas' Liebster um eine gewisse Zoe handelt, die ihr Social-Media-Profil namens "zoe.swdlr" allerdings privat hält. Laut einer bekannten Gossip-Seite soll die neue Freundin des Kölners auf ihrem Account allerdings schon gemeinsame Pärchen-Pics geteilt haben.

Instagram / jonasems Jonas Ems, "Krass Klassenfahrt"-Star

Instagram / jonasems Jonas Ems mit seiner neuen Freundin

Instagram / jonasems Jonas Ems, Influencer

