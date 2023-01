60.000-Euro-Deal: Katie Price plant großes Bühnen-Comeback

Wird sie auf der Theaterbühne glänzen? Die letzte Zeit lief für Katie Price (44) alles andere als gut. Neben ihrer Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer und der Trennung von ihrem Verlobten Carl Woods (33) im vergangenen November hatte sich auch noch Geldprobleme. Die sollen Katie sogar dazu gebracht haben, die hinterlassenen Klamotten ihres Ex zu verkaufen. Jetzt will das Nacktmodel wohl wieder im Showbusiness Fuß fassen: Katie will ihr musikalisches Talent im Theater beweisen!

Ein Insider offenbarte OK!, dass "Katie beschlossen [hat], dass sie sich in diesem Jahr auf ihre Karriere konzentrieren" möchte. Die 44-Jährige habe eine Reihe an Projekten und Unternehmen, an denen sie arbeite. Darunter sei auch ein Accessoire-Business. Am meisten freue sie sich jedoch darauf, "eine große Rolle in einem Musiktheaterstück zu bekommen". Laut dem Insider liebe Katie es, auf der Bühne zu singen und zu tanzen. In einem Musical zu performen, sei etwas, "wovon sie schon immer ein Fan war. Es ist also wie ein wahr gewordener Traum." Auch über das Gehalt, das sich auf rund 60.000 Euro belaufen soll, sei Katie glücklich.

Schon im Jahr 2015 spielte sie in einem Theaterstück mit und erzählte in ihrer Instagram-Story: "Du meine Güte! Ich würde auf jeden Fall wieder bei einem Musical mitmachen." Ob dies nun Katies endgültige Berufswahl ist, bleibt abzuwarten. Erst Anfang des Jahres verkündete die Britin, eine Karriere als Life-Coach einschlagen zu wollen.

Instagram / katieprice Katie Price, TV-Bekanntheit

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Star

Instagram / katieprice Katie Price, Unternehmerin

