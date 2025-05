Katie Price enthüllt wahren Trennungsgrund von Peter

Katie Price (46) hat nach jahrelangem Schweigen endlich verraten, warum sie sich von Peter Andre (52) getrennt hat. Im Podcast "We Need To Talk" von Paul C. Brunson sagte die Reality-TV-Ikone, dass Peter damals glaubte, sie habe ein Verhältnis mit ihrem Dressurreiter Andrew Gould – ein Gerücht, das sie allerdings vehement dementierte. "Ich habe nie mit ihm geschlafen", stellte Katie klar. Die Trennung von Katie und Peter, die sich 2004 in der britischen Ausgabe des Dschungelcamps "Ich bin ein Star... Holt mich hier raus!" kennen und lieben lernten, kam 2009 überraschend – sowohl für viele Fans als auch für Katie selbst. Besonders schmerzlich war, dass Katie am Tag der Trennung mit den gemeinsamen Kindern Junior und Princess auf die Malediven flog, was für Peter besonders schwer zu verkraften war.

Im Podcast erklärte die Unternehmerin weiter, dass sie und Peter nie wirklich die Gelegenheit hatten, persönlich über das Ende ihrer Beziehung zu sprechen. "Bis heute haben wir nie zusammengesessen und darüber geredet – das lief alles nur über Anwälte", so Katie. Schon damals stellte sie klar, dass nicht sie die Entscheidung zur Trennung getroffen habe. "Pete ist die Liebe meines Lebens, ich bin erschüttert über seine Entscheidung, sich zu trennen", sagte sie damals gegenüber der Presse. Für Peter war es damals aber besonders schmerzvoll, dass Katie mit den Kindern wegflog und an ihren Honeymoon-Ort zurückkehrte: "Mich von meinen Kindern zu trennen, bricht mir das Herz. Es zerstört mich", äußerte er damals gegenüber Daily Star.

Obwohl Katie seitdem verschiedene Beziehungen führte, schwärmt sie heute noch von ihrem "verrückten Liebesmärchen im Dschungel" mit dem Sänger und betonte auch im Podcast, dass sie in Peter "ihre große Liebe" gefunden hatte. Dennoch gibt es seither keinerlei persönlichen Kontakt mehr zwischen den Ex-Partnern. Katie reflektierte zuletzt aber auch über die Fehler in ihrem Liebesleben insgesamt und gestand, dass sie in der Vergangenheit zu häufig in ungesunde Beziehungen geraten sei. "Mein Verhängnis sind die Männer", sagte sie im "The Louis Theroux Podcast" und verriet, dass sie mittlerweile durch Therapie vieles über sich gelernt hat. Während Peter längst wieder verheiratet ist und eine eigene Familie hat, findet Katie heute in der Beziehung zu Reality-Star JJ Slater ihr privates Glück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Andre und Katie Price im Juni 2004

Anzeige Anzeige

Instagram / katieprice Katie Price, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige