Katie Prices Sohn Junior zieht mit Freundin ins erste Heim

Katie Price (46) hat bekannt gegeben, dass ihr Sohn Junior gemeinsam mit seiner Freundin Jasmine Orr ein neues Kapitel in seinem Leben beginnt. Der 19-Jährige, den sie mit ihrem Ex-Ehemann Peter Andre (52) hat, ist seit Mai letzten Jahres mit der 24-jährigen Jasmine zusammen. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" erzählte Katie nun begeistert: "Junior zieht mit Jasmine in seine erste eigene Wohnung." Gleichzeitig steht auch ein Umzug für ihren ältesten Sohn Harvey an, was die Vorbereitungen für Katie besonders intensiv macht. "Ich besorge sämtliche Sachen für Harveys neues Zuhause und auch für Juniors Wohnung. Er ist so aufgeregt", fügte sie hinzu.

Katie sprach zudem offen über den Altersunterschied zwischen Junior und Jasmine, der schon einmal für Gesprächsstoff gesorgt hatte. In einer früheren Folge des Podcasts plauderte sie mit ihrer Schwester Sophie über die Beziehung ihres Sohnes. "Wie lustig, ich habe Juniors neue Freundin gesehen. Sie ist wirklich hübsch, ich erinnere mich, dass ich sie in 'Celebs Go Dating' gesehen habe." Jasmine hatte 2023 in der britischen Reality-TV-Show mitgewirkt. Katie betonte dabei, dass Altersunterschiede in Beziehungen im Laufe der Zeit immer unwichtiger werden würden und für sie sei das einfach kein Thema.

Katie, die selbst in der Vergangenheit oft die Schlagzeilen dominierte, spricht in ihrem Podcast regelmäßig über Themen, die ihr Leben und das ihrer Familie betreffen. Neben ihrer Karriere als Model und Reality-Star ist sie stolze Mutter von fünf Kindern und betont immer wieder, wie sehr sie deren Fortschritte und Entwicklungen schätzt. Besonders Junior scheint sich aktuell auf dem Weg zu einem selbstständigen und unabhängigen Leben zu befinden, was Katie sichtlich freut. Ihr erstes Kind, Harvey, der aus ihrer Beziehung zu Dwight Yorke (53) stammt, steht währenddessen vor seiner eigenen neuen Lebensetappe.

Mediennummer: 46632189 Jasmine Orr und Junior Savva Andre im Januar 2025

Instagram / katieprice Katie Price und ihr Sohn Harvey im März 2023

