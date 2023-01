Raus aus den Schulden: Katie Price möchte Life-Coach werden

Katie Price (44) beginnt wohl einen neuen Lebensabschnitt. Die Beauty wurde als Nacktmodel bekannt. In ihrem Leben hat sie bereits viele Höhen und Tiefen erlebt. Im vergangenen Jahr ist sie wegen Trunkenheit am Steuer fast hinter Gittern gelandet. Im Jahr 2019 wurde das ehemalige Model für bankrott erklärt, weil sie den Schuldentilgungsplan nicht eingehalten haben soll. Hat sie jetzt einen Weg gefunden, um ihren Geldsorgen zu entkommen? Ihren Followern erklärte Katie nun, wie sie ihre Zukunft gestalten will.

"Jetzt möchte ich anfangen, Menschen zu helfen. Ich werde jetzt mein Life-Coach-Training starten", erklärte sie ihrer Community in ihrer Instagram-Story. Gerade weil sie schwierige Zeiten erlebt habe und wisse, wie das sei, möchte sie Menschen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen weiterhelfen. "Ich freue mich wirklich, das zu machen", führte sie fort. Ob sie sich damit erhofft, das große Geld zu verdienen? Oder bekommt sie etwa von dem Werbepartner, bei dem sie das Coaching absolviert, genug Gage, um ihre Schulden zu begleichen?

Im vergangenen Jahr hatte Katie angeblich schon mal auf eher kuriose Weise versucht, schnellstmöglich Geld zu verdienen. Sie soll sich absichtlich mit bekannten Fußballern fotografiert haben lassen, damit Paparazzi die Fotos an Magazine verkaufen konnten.

Katie Price, Model

Katie Price, Realitystar

Katie Price, Model

