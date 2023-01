"Ja zu diesem Leben": Rod Stewarts Tochter Ruby ist verlobt!

Bei ihr läuft es rund! Ruby Stewart (35), die Tochter von Musik-Ikone Rod Stewart (78), gab erst vor Kurzem ihre Schwangerschaft bekannt. Dazu teilte sie in den sozialen Medien ein Ultraschall-Bild ihres noch ungeborenen Kindes. Auch ihr berühmter Vater ließ es sich nicht nehmen, ihr dafür zu gratulieren. Doch jetzt hat die Musiker-Tochter noch eine weitere Überraschung auf Lager, denn: Ruby und ihr Partner Jake Kalic sind verlobt!

Auf Instagram schreibt die 35-Jährige: "Ich sage ja dazu, immer deine Hand inmitten der Nacht zu halten... dazu, aus jeder blöden Situation etwas zum Lachen zu ziehen... [...] dazu, mir immer sagen zu lassen, ich sei wunderschön, selbst wenn ich krank und angeschwollen bin [...] dazu, immer zu wissen, dass mein zu Hause da ist, wo du bist." Sie teilt dazu ein gemeinsames Schwarz-Weiß-Bild von sich und Jake, auf welchem das Paar sich lachend in die Augen schaut. Auch meint Ruby abschließend: "Ich sage ja zu diesem Leben, zu unserer Liebe, weil 'für immer' hört sich nach keiner langen Zeit an, wenn ich die Zeit mit dir verbringe."

In den sozialen Medien häufigen sich bereits die Glückwünsche für das frisch verlobte Paar. So heißt es beispielsweise: "Das ist so wunderschön! Ich habe sogar geweint! Ich kann nicht warten, euch beide zu feiern!" Ein weiterer Kommentar lautet: "Ihr seid das Traumpaar schlechthin! Euer Kind kann sich glücklich schätzen, so tolle Eltern wie euch zu haben!"

Instagram / rubystewart Ruby Stewart und ihr Verlobter

Instagram / rubystewart Ruby Stewart bei der Gender-Reveal-Party

Instagram / rubystewart Ruby, Rod, Renee und Kimberly Stewart im August 2022

