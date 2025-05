JoJo Siwa offenbart Gründe für die Trennung von Kath Ebbs

JoJo Siwa (21) trennte sich vor wenigen Tagen von Kath Ebbs. Im "The Viall Files"-Podcast stellt die "Dance Moms"-Bekanntheit nun klar, dass sie diese Entscheidung nicht leichtfertig traf – sie jedoch bereits zu Beginn ihrer Celebrity Big Brother-Zeit merkte, dass ihre Beziehung nicht für die Ewigkeit bestimmt war. Auslöser dafür war ein Bild, das sie im Container dabei hatte und das sie gemeinsam mit einer Gruppe von Leuten in Disney World zeigte. "Ich weiß noch, dass ich dachte: 'Ich war nicht glücklich an diesem Tag'", erzählt die Musikerin und fügt hinzu: "Und ich erinnerte mich daran, warum ich an diesem Tag nicht glücklich war. Und jetzt stehe ich hier und schaue auf dieses Foto und stelle fest, dass es keinen einzigen Grund gibt, warum ich an diesem Tag nicht glücklich sein sollte."

Dieser Gedanke habe sie während ihrer gesamten Reality-TV-Teilnahme nicht mehr losgelassen. Die 21-Jährige fing an, vieles in ihrem Leben zu hinterfragen, insbesondere in ruhigen Momenten. Als sie dann außerhalb der Sendung wieder auf Kath traf, sei ihr bewusst geworden, dass sie sich ihre Probleme nicht eingebildet hatte. "Es hat mir die Dinge bewusster gemacht. Am Ende haben sie sich auch sehr schnell bestätigt", erläutert JoJo. Sie möchte allerdings keine weiteren Details über ihre Erkenntnis preisgeben – aus Respekt vor ihrer einstigen Partnerschaft. "[Kath] hat mich darum gebeten, nicht darüber zu sprechen, nicht über [Kath] zu sprechen", verdeutlicht die "Karma"-Interpretin, betont aber, dass sie damit keinesfalls versuche, der Situation aus dem Weg zu gehen.

Kath machte das Liebes-Aus mit JoJo am vergangenen Wochenende publik. Auf Instagram berichtete die Social-Media-Persönlichkeit fassungslos, dass die Sängerin im Handumdrehen den Schlussstrich gezogen habe. "In den letzten acht Stunden bin ich hierher geflogen und bin zur Liveshow gegangen, um für meine Partnerin da zu sein und sie zu unterstützen. [...] Noch bevor ich mit meiner, ich schätze jetzt Ex, ins Hotel zurückkonnte, wurde ich noch auf der Party abserviert", erzählte Kath. Außerdem wurde in dem Clip angedeutet, JoJos TV-Kollege Chris Hughes sei ein entscheidender Faktor für die Trennung gewesen. Im Podcast macht die Tänzerin aber deutlich: "Chris hat absolut nichts damit zu tun. Chris und ich sind Freunde."

Anzeige Anzeige

Getty Images JoJo Siwa im März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kathebbs Kath Ebbs und JoJo Siwa im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige