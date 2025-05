"Temptation Island"-Jeremy zweifelt an Beziehung zu Raffa

Raffaela und Jeremy entschieden sich gemeinsam für die Teilnahme an der Realityshow Temptation Island. Doch beim Lagerfeuer muss Jeremy Clips anschauen, die zeigen, wie die Grafikdesignerin in der Frauen-Villa für reichlich Aufsehen sorgt: Sie flirtet offen mit den Verführern, macht abfällige Bemerkungen über ihre Beziehung. "Sie vermittelt den Eindruck, dass wir gar nicht zusammen sind", erzählt er danach in der Männer-Villa und ergänzt: "Was Raffaela abliefert, ist komplett unterste Schublade. Ich muss einfach aufhören, so naiv zu sein und so viel über mich ergehen zu lassen. Ich lerne da gerade eine Person kennen, die ich so nicht kannte. Ich muss mich hier nicht zum Vollidioten machen lassen."

Auch Raffaela ist von den Bildern, die sie beim Lagerfeuer sehen musste, alles andere als begeistert. Ihr Freund startete zwar von sich aus keine Flirtaktionen, jedoch ließ er die Annäherungen der Verführerinnen über sich ergehen. "Ich bin nicht enttäuscht, weil er Spaß hat und es immer noch im Rahmen ist", macht sie in der aktuellen Folge deutlich. Allerdings scheint auch das Vertrauen der 25-Jährigen langsam erschöpft zu sein. "Es ist für mich schwer einzuschätzen, wie ich darauf reagieren soll. Auf der einen Seite ist da schon der Teufel in mir, der sagt: 'F*ck ihn.'"

Die Stuttgarterin verbringt bei "Temptation Island" besonders viel Zeit mit dem Verführer Marvin Manson. In einer vorherigen Episode schwärmte sie, dass der Tänzer deshalb so interessant sei, weil er das Gegenteil ihres Freundes sei. Jeremy war von dieser Aussage schockiert. "Ich finde es rücksichtslos und unüberlegt, solche Details öffentlich anzusprechen", berichtete er im Promiflash-Interview.

TikTok / raffaela.caramela Raffaela, Kandidatin bei "Temptation Island"

Instagram / marvin_mlc Marvin Manson, Reality-TV-Darsteller

