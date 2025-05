Total verliebt: Billy Ray und Liz Hurley teilen Knutschfoto

Elizabeth Hurley (59) und Billy Ray Cyrus (63) zeigen ihr Liebesglück der ganzen Welt: Die Schauspielerin und der Countrysänger teilen nun ein romantisches Foto auf Instagram – darauf küssen sie sich innig, während sie Arm in Arm in einem Wald stehen. Die beiden scheint es mächtig erwischt zu haben. Allen voran freut sich wohl Elizabeths Sohn Damian (23) ganz besonders über ihre Beziehung – er kommentiert den verliebten Schnappschuss mit einem "Awwww". Billy und seine Liz machten ihre Liebe erst vor wenigen Tagen öffentlich und verblüfften damit viele.

Das Paar überraschte mit seiner Liebe nicht nur viele Fans, sondern auch sein Umfeld. Denn erst im vergangenen August ließ sich Billy Ray von seiner Frau Firerose nach nur sieben Monaten Ehe scheiden. Bereits zuvor machte der Vater von Miley Cyrus (32) eine Scheidung durch – von der Mutter der Musikerin, Tish Cyrus (57). Danach stand Liz ihm zur Seite, wie er bereits verriet. "Es war Liz, die sich bei mir gemeldet hat, als ich am Boden war", berichtete der 63-Jährige in der Apple Music Country Show "The Ty Bentli Show".

Billy und Elizabeth lernten sich schon im Jahr 2022 während der Dreharbeiten zu dem Film "Christmas in Paradise" auf der Karibikinsel Nevis kennen. Bereits damals hätten die beiden gespürt, dass da etwas zwischen ihnen ist. "Wir haben einfach gelacht, und das in einer Zeit, in der mir nicht nach Lachen zumute war", berichtete Billy in der Apple Music Country Show. Danach sei der Kontakt allerdings schnell wieder abgebrochen. Als sich der "Achy Breaky Heart"-Interpret zwei Jahre später an einem absoluten Tiefpunkt in seinem Leben befand, änderte eine SMS von Liz schließlich alles – nun sind sie unzertrennlich.

Anzeige Anzeige

Instagram / billyraycyrus Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / elizabethhurley1 Elizabeth Hurley und Billy Ray Cyrus im April 2025

Anzeige Anzeige