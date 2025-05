Ikke Hüftgolds Freundin Nina Reh startet am Ballermann durch

Nina Reh sorgt derzeit für frischen Wind auf Mallorca: Die 24-Jährige, die seit vier Jahren die Lebensgefährtin von Partysänger Ikke Hüftgold (48), der mit bürgerlichem Namen Matthias Distel heißt, ist, hat ihren eigenen Weg als Sängerin eingeschlagen. Gemeinsam mit ihrem bekannten Freund feiert sie aktuell an Locations wie dem "Bierkönig" und bringt ihre erste Single "Ryan in the Air" auf die Bühne. Auf YouTube wurde der Song innerhalb weniger Tage immerhin mehr als 50.000 Mal aufgerufen. Während Ikke mit seinen Partyhits seit Jahren die Massen begeistert, stellt Nina normalerweise ihre Fähigkeiten abseits des Rampenlichts unter Beweis – nun wagt sie jedoch den Schritt ins Scheinwerferlicht und will am Ballermann durchstarten.

Bereits seit einiger Zeit begleitet die junge Sängerin ihren Partner bei dessen legendären Auftritten und unterstützt ihn dabei an den Reglern. Doch Ikke ist überzeugt: In Nina steckt deutlich mehr als nur eine helfende Hand hinter den Kulissen. "Wir brauchen stabile Stimmen", erklärte der Ballermann-Star laut RTL und lobte zugleich das besondere Entertainment-Talent seiner Freundin: "Wir brauchen dieses Entertainment-Gen und bei ihr ist es einfach so, auf Knopfdruck ist sie da." Mit diesem Lob im Rücken und der Erfahrung ihres Partners als Produzent wagt sich Nina nun an ihre eigene Karriere und will das Partyvolk von sich überzeugen: "Bevor ich Matthias kannte, hatte ich nicht viel mit Mallorca und der ganzen Party-Schlagermusik am Hut. Dass man so reingerutscht ist, kam per Zufall."

Schon in der jüngsten Berichterstattung rund um das große Comeback von Ikke Hüftgold im Bierkönig spielte die Musikerin im Hintergrund eine wichtige Rolle. Während Ikke nach neun Jahren Pause wieder das Mallorca-Publikum begeisterte, war Nina bereits fester Bestandteil seines Teams und kümmerte sich beispielsweise um den Soundcheck. Privat hält sich die gelernte Eventtechnikerin zwar meist im Hintergrund, gilt jedoch im Freundeskreis als besonders ehrgeizig und herzlich. Auch Fans haben sie auf Social Media längst entdeckt: Mit Fotos aus dem Backstage-Bereich und persönlichen Einblicken sammelt die Newcomerin Sympathiepunkte – und dürfte beim Partyvolk auf Mallorca wohl bald selbst zur festen Größe gehören.

Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"

Instagram / ninareh Sängerin Nina Reh postet aus Malle, April 2025.

