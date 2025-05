Trotz Show-Flop: Alec und Hilaria Baldwin strahlen bei Event

Dass Alec Baldwins (67) eigene Realityshow sich gerade zum Flop entwickelt, ließ er sich bei einer Gala in New York City nicht anmerken. Zusammen mit seiner Ehefrau Hilaria (41) besuchte der Schauspieler am Mittwoch die Jazz At Lincoln Center Annual Gala. Während er in einem dunklen Anzug und einem burgunderfarbenen Hemd eine elegante Figur machte, glänzte Hilaria in einem engen fliederfarbenen Kleid mit Spaghettiträgern und einem Ausschnitt, der kaum tiefer hätte sein können. Von schlechter Stimmung keine Spur – und das, obwohl die Kritiken und Einschaltquoten für ihre Show parallel einem Desaster gleichkommen.

Tatsächlich könnte es beruflich für Alec derzeit wohl besser laufen. Wie Daily Mail berichtet, wurde seine Realityshow "The Baldwins" in den Kritiken unter anderem als "selbstmitleidiger Versuch der Image-Rehabilitation" oder "schnarchige Werbesendung" bezeichnet. Das Magazin geht sogar noch härter mit der Sendung ins Gericht und vergibt nur einen Stern von fünf. "Wenn diese Serie uns dazu bringen soll, Mitleid zu empfinden, hat sie das Gegenteil erreicht. Letzte Woche war Alec Baldwin für mich nur ein abgehalfterter Schauspieler. Jetzt weiß ich, wer er und seine Frau Hilaria sind. Was für abscheuliche Menschen", schreibt der Kritiker. Zu allem Übel wurde Alec Anfang der Woche auch in seinem anderen Job als Moderator der kanadischen Gameshow "Match Game" ersetzt.

Dabei hatten Alec und Hilaria sich alle Mühe gegeben, sich in ihrer Show so nahbar wie möglich zu zeigen. Nach dem tragischen Unfall am Set seines Films "Rust", bei dem die Kamerafrau Halyna Hutchins (✝42) ums Leben kam, war das ein Versuch, den Ruf des einstigen Hollywoodstars zu retten. Inszeniert soll die Sendung nicht gewesen sein, aber die Zuschauer holte sie offenbar trotzdem nicht ab. Nach Abschluss der Ausstrahlung von "The Baldwins" zog Hilaria in einem Interview mit Us Weekly ein Fazit. Sie zeigte sich überzeugt von der Authentizität ihrer Familie: "Wir haben da nicht wirklich viel drüber nachgedacht, aber genau das macht es so roh und wahr."

