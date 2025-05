Martin Angelo will bei KDRS sein Durchhaltevermögen beweisen

Martin Angelo (31) stellt sich bei Kampf der Realitystars neuen Herausforderungen. Die harten Prüfungen in Thailand – genauer gesagt auf der Insel Ko Phuket – sind in der Regel jedoch alles andere als ein Spaziergang. Wie der Prince Charming-Star in einer Pressemitteilung von RTLZWEI preisgibt, macht ihm das aber nichts aus. Ganz im Gegenteil: Er begrüßt es sogar. "Also, ich hoffe sehr, dass ich an meine Grenzen komme, weil das auch der Grund ist, warum ich mitmache", stellt der Reality-TV-Kandidat klar.

Es geht dem 31-Jährigen also nicht nur um den Sieg und das damit einhergehende Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro, sondern auch um den Nervenkitzel. Martin möchte bis ans Ende seiner Kräfte kämpfen. Das bedeutet allerdings nicht, dass er keinen Respekt vor einigen Dingen hat, die ihn in der Sala erwarten. "Auf jeden Fall habe ich Angst vor Tieren. Im Freien zu schlafen, wird auch eine große Herausforderung sein", offenbart der ehemalige #CoupleChallenge-Teilnehmer.

Neben Martin kämpfen noch viele weitere prominente Gesichter um den Sieg. Zu seinen Mitstreitern gehören unter anderem Reality-Sternchen Tara Tabitha (32), Schauspieler Martin Semmelrogge (69) und Ex-Bachelor-Teilnehmerin Linda-Caroline Nobat (30). Aber auch Realitystar Jonathan Steinig (29) und Fußballlegende Ailton (51) nehmen an dem beliebten Format teil. Letzterer hat auch schon ganz genaue Vorstellungen, was er mit dem Preisgeld machen würde. "Ich will natürlich gewinnen. Einen Teil des Geldes würde ich spenden", erzählte der Ex-Kicker.

Anzeige Anzeige

Instagram / martin.angelo Martin Angelo, ehemaliger "Prince Charming"-Kandidat

Anzeige Anzeige

RTL II Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige