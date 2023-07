Stolzer Opa: Rod Stewart küsst liebevoll Enkelsohn Otis!

So sieht echtes Familienglück aus! Der Musiker Rod Stewart (78) kann auf ein langes und erfülltes Leben zurückblicken. Neben seinen Erfolgen in der Rockwelt hatte der "I Am Sailing"-Interpret acht Kinder von fünf verschiedenen Frauen bekommen. Im Mai 2023 wuchs seine große Familie um noch ein weiteres Mitglied, als seine Tochter Ruby Stewart (36) den kleinen Otis zur Welt brachte. Auf einem neuen Foto sieht man nun, wie vernarrt Opa Rod in den Kleinen ist!

In ihrer Instagram-Story teilt Ruby entzückende Eindrücke von ihrem Familienalltag. Auf einem der Fotos sieht man ihren berühmten Vater, wie er Baby Otis auf dem Schoß hält. Dabei drückt der Musiker dem kleinen Wonneproppen zärtlich einen Kuss auf den Kopf. Dazu schreibt die Blondine: "Papa Stew. Alberner Opa." Der Rockstar scheint in seiner Rolle als Großvater voll und ganz aufzugehen.

Im Mai hatte sich der 78-Jährige sogar über zwei Neuankömmlinge in seiner Familie freuen können. Im Abstand von nur drei Tagen hatten sowohl Ruby als auch sein Sohn Liam Nachwuchs bekommen. Auf den kleinen Otis war die Geburt von Louie Mark Roderick gefolgt, der die Rasselbande um den berühmten Musiker erweiterte.

Getty Images Rod Stewart, Musiker

Instagram / rubystewart Ruby Stewart mit ihrem Sohn Otis, Mai 2023

Getty Images Rod Stewart und Penny Lancaster im Juni 2023

