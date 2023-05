Rod Stewart hat zum ersten Mal seine Enkelsöhne getroffen!

Rod Stewart (78) platzt vor Stolz! Die Tochter des Rocksängers, Ruby Stewart (35), brachte am 9. Mai ihr erstes Kind auf die Welt. Nur wenige Tage später ist auch das Kind von Rods Sohn, Liam Stewart (28), geboren worden. Der Sänger hat bereits eine elfjährige Enkelin von seiner Tochter Kimberly Stewart (43). Nun hat er seine beiden Enkelsöhne Otis und Louie das erste Mal getroffen.

In ihrer Instagram-Story teilte Ruby Bilder der stolzen Großeltern mit ihrem Enkel Otis. Zufrieden schaut Rod auf dem einen Foto in die Kamera, während seine Frau Penny Lancaster (52) den Enkelsohn anschaut. Ein weiteres Bild zeigt die glücklichen Großeltern beim Rumalbern mit dem Neugeborenen. Der britische Musiker teilte ebenfalls Bilder in seiner Story. Darauf zeigt er sich mit seinen beiden Enkelsöhnen und fügte den Titel "Glücklicher Opa" hinzu.

Die Tochter von dem Popsänger postete nach der Geburt ihres Sohnes Otis liebevolle Worte auf ihrem Instagram-Profil. "Diese Liebe ist anders als jede andere Liebe, die ich je gekannt habe", schrieb Ruby zu dem Bild ihres Neugeborenen. "Ich kann mich nicht erinnern, wie das Leben vor dir war", liest sich der Text unter ihrem Beitrag weiter.

Rod Stewart und Penny Lancaster mit ihrem Enkelkind im Mai 2023

Ruby Stewart mit ihrem Sohn Otis, Mai 2023

Liam Stewart mit seinem Sohn im Mai 2023

