Glücklich geschieden? Gisele Bündchen scheint zufrieden

War das der richtige Weg für sie? Im Oktober vergangenen Jahres hatten Gisele Bündchen (42) und Tom Brady (45) nach wochenlangen Spekulationen ihre Trennung bestätigt. Das Traumpaar war ganze 13 Jahre verheiratet. Rund drei Monate nach ihrer Scheidung soll sich die brasilianische Schönheit, die zwei gemeinsame Kinder mit dem Sportler hat, mit ihrer Entscheidung wohler fühlen als je zuvor, denn: Gisele strotze nur so vor Energie!

"Gisele fühlt sich selbstbewusst und stark und weiß, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hat, ihre Ehe mit Tom zu beenden", verriet ein Insider gegenüber People am Dienstag. Die zweifache Mutter sei in bester Stimmung für einen Neuanfang und ziehe sogar in Erwägung, zum ersten Mal seit 15 Jahren alleine auf den Met Ball zu gehen. "Gisele wird tun, was sie tun muss und dorthin gehen, wo sie sein muss und ich denke, das schließt den roten Teppich der Met Gala mit ein", plauderte die Quelle weiter aus.

Ob ihr neues Wohlbefinden wohl auch etwas mit ihrem vermeintlichen neuen Lover Joaquim Valente zu tun haben könnte? Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche um den Beziehungsstatus von Gisele und dem Jiu-Jitsu-Trainer.

Instagram / gisele Gisele Bündchen, Model

Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen, Mai 2018

GettyImages / Hector Retamal / Afp, MEGA Collage: Gisele Bündchen und Joaquim Valente

