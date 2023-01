Tag 13 im Dschungelcamp: Welcher Promi ist euer Favorit?

Welcher Dschungelcamper hat aktuell die Nase vorn? Die Stars und Sternchen haben die erste Woche im australischen Busch schon hinter sich gebracht – und so langsam lichten sich die Reihen! Verena Kerth (41), Markus Mörl (63), Tessa Bergmeier (33) und Jana URKRAFT Pallaske (43) konnten die Zuschauer nicht von sich überzeugen und mussten das Camp bereits verlassen. Doch welcher Bewohner hat die heiß begehrte Dschungelkrone am meisten verdient?

An Tag zwölf war in Down Under mal wieder einiges los. Gigi Birofio (23) sprach ganz offen über die schwierige Beziehung zu seinem Vater, nur um sich kurz darauf mit seinem Mitcamper Lucas Cordalis (55) zu streiten, Papis Loveday (46) beglückte seine Mitkandidaten mal wieder mit seinen Kochkünsten und Cosimo Citiolo (41) konnte in der Dschungelprüfung mit Djamila Rowe (55) leider nicht so abliefern wie eigentlich erhofft. Sank die TV-Bekanntheit deshalb auf der Beliebtheitsskala weiter nach unten?

Zu guter Letzt haben auch noch Cecilia Asoro, Jolina Mennen (30) und Claudia Effenberg (57) die Chance auf die Dschungelkrone. Für die Designerin sah es zuletzt jedoch nicht gut aus. Sie musste nach ihrer Bolognese-Lüge am Dienstag bereits zittern! Wem gönnt ihr den Sieg momentan am meisten? Stimmt in der Umfrage unten ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Lucas Cordalis, Papis Loveday und Gigi Birofio in der Dschugelprüfung "Albtraumfahrt"

RTL / Stefan Thoyah Cosimo, Claudia und Gigi bei ihrer Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Djamila Rowe und Claudia Effenberg bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

