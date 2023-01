Vermisster Levi Davis soll vor Mafia auf Flucht gewesen sein

Es gibt Neuigkeiten im Fall Levi Davis. Der Rugby-Union-Spieler wird seit dem 29. Oktober 2022 vermisst. Zuletzt wurde der Brite beim Verlassen eines Pubs in Barcelona gesichtet – sein Pass wurde im Hafengebiet der Stadt gefunden. Die Familie des Sportlers engagierte daraufhin einen Privatdetektiv, um ihn ausfindig zu machen. Dieser fand heraus, dass er hoch verschuldet war und auf der Flucht war: Es wird vermutet, dass Levi dabei ertrunken ist.

Gegenüber der katalanischen Zeitung La Vanguardia erzählte ein Teammitglied der Detektive: "Davis kam nach Barcelona, um vor diesen [somalischen] Kriminellen zu fliehen." Der 24-Jährige soll ein kostspieliges Leben geführt haben und Schulden in Höhe von rund 115.000 Euro angesammelt haben. Levi sei der Meinung gewesen, dass er von der Mafia verfolgt wurde: "Er war sogar davon überzeugt, dass sie einmal versucht hatten, ihn zu vergiften."

Jetzt ermittelten die spanischen Behörden in einem möglichen Ertrinkungsfall am Hafen von Barcelona. Es ist davon auszugehen, dass Levi zu diesem Ort gelockt wurde. Er soll mit der Person via Social Media in Kontakt getreten sein und sich mit ihr verabredet haben.

