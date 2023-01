Diese Szenen von Jana wurden im Dschungel nicht gezeigt!

Jana Pallaske (43) kam nicht dazu, ihre Geschichte im Dschungelcamp zu erzählen. Die Schauspielerin musste das Camp im australischen Dschungel am zwölften Tag verlassen. Eigentlich wollte die Brünette noch von einem traumatischen Erlebnis berichten, das ihr widerfahren war: Ein Mann hatte sie brutal überfallen, wie auf ihrem Instagram-Account während ihrer Teilnahme veröffentlicht wurde. Weitere Details wollte sie dann im Dschungel erzählen. Diese Szenen wurden aber nicht gezeigt – warum nicht?

Wie Bild erfahren haben will, sei das Thema im Camp zur Sprache gekommen – als Jana jedoch genauer davon berichten wollte, habe Mitcamperin Cecilia Asoro sie unterbrochen und begonnen, ihre eigene Geschichte zu erzählen. Jana habe bei so wenig Feingefühl dann das Lagerfeuer verlassen. "Bei Reality-Formaten wie 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!' leben Menschen unter 24-stündiger Kamerabeobachtung. Was in den täglichen ein- bis zweistündigen Shows zu sehen ist, ist eine redaktionelle Entscheidung", lautete das Statement des Senders diesbezüglich.

Auf Janas Instagram-Account war vor wenigen Wochen ein Foto der 43-Jährigen von ihrem Stellvertreter veröffentlicht worden, auf dem sie schwere Verletzungen im Gesicht hat. "Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte, mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder", hieß es in dem Post.

RTL Cecilia Asoro, Jana Pallaske und Luigi Birofio am Lagerfeuer

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske nach ihrem Überfall

