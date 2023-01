Versuchte Vergewaltigung: Jana Pallaske wurde überfallen!

Jana Pallaske (43) teilt ein heftiges Erlebnis mit ihren Fans! Die Schauspielerin ist vor ein paar Tagen im Dschungelcamp eingezogen. Dort zeigt sie sich von ihrer esoterischen und naturverbundenen Seite – und scheint sich im australischen Busch pudelwohl zu fühlen. Der TV-Star hatte bereits angekündigt, im Laufe der Show über einen schweren Schicksalsschlag sprechen zu wollen. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um diese Tragödie: Jana ist überfallen und fast vergewaltigt worden!

Auf ihrem Instagram-Account ist von ihrem Stellvertreter nun ein Post veröffentlicht worden, den sie offenbar selbst vorbereitet hat. Immerhin hat sie im Dschungelcamp kein Zugriff auf ihr Handy. Hier erzählt Jana eine furchtbare Geschichte, die ihr widerfahren ist: "Ein Mann brach nachts in mein Haus ein, überwältigte mich mit einem Messer bewaffnet, versuchte mich zu vergewaltigen. Dass und wie ich überlebte, und ihn in die Flucht schlagen konnte, war ein Wunder", betont die 43-Jährige.

Dazu veröffentlichte sie auch einige Bilder, die sie nach dem Überfall zeigen – Jana hat fiese Wunden und Schwellungen im Gesicht. "Und so war dieses Erlebnis, so schrecklich es initial war, am Ende für mich eine Segnung, eine Initiation – wie ein Test, den ich bestehen durfte, um in ein neues Kapitel meines Lebens zu treten – und daher trage ich nun den Namen Jana Urkraft", erklärt sie ihren neuen Künstlernamen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

Anzeige

RTL Jana Pallaske, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / jana_urkraft Jana Pallaske nach ihrem Überfall

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de