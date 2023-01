Dschungel-Star Djamila Rowe wurde zur Kinderarbeit gezwungen

Djamila Rowe (55) hatte eine schwere Kindheit. Seit rund zwei Wochen kämpft der TV-Star bereits in Australien um den Titel der Dschungelkönigin. Am Lagerfeuer erzählte die gebürtige Berlinerin bereits die ein oder andere schockierende Geschichte aus ihrer Vergangenheit und gab den Dschungelcamp-Zuschauern zu verstehen, dass sie es damals alles andere als leicht hatte. Nun offenbarte Djamila sogar unter Tränen, dass sie als Kind zur Arbeit gezwungen wurde.

An Tag 13 erzählte die 55-Jährige ihrer Mitcamperin Claudia Effenberg (57), wie schwer ihr die Teilnahme an der TV-Show falle. "Damit kämpfe ich jeden Tag, weil mich das auch so zurückversetzt in meine Kindheit", gab sie zu. Im Alter von 14 Jahren habe man sie damals zur Arbeit gezwungen. "Ich musste dann mit allen anderen mit dem Bus in die Fabrik fahren. Und da mussten wir dann an Maschinen arbeiten und alles musste nach Takt funktionieren", erinnerte sich die TV-Bekanntheit. Schon früh habe sie daher gelernt, ums Überleben zu kämpfen.

Doch damit nicht genug. Djamila verriet zudem, dass auch der Schlafmangel sie in ihre Jugend zurückversetze. "Das kenne ich aus dem Heim, im Jugendwerkhof, da durften wir auch nicht einfach schlafen, wann wir wollten", teilte sie Claudia mit. Vor wenigen Tagen hatte sie zudem Markus Mörl (63) erzählt, dass sie als Kind kaum etwas zu Essen hatte.

