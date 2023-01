Neue Couple-Pics: Leander Sacher und Maxime total verknallt

Liebe braucht bei Leander Sacher (25) und Maxime Herbord (28) keine Worte, um jedem zu zeigen, wie verschossen die beiden ineinander sind! An Weihnachten haben der Ex-Bachelorette-Sieger und die Ex-Bachelorette verkündet, dass sie ein Paar sind. Seitdem sind sie immer wieder turtelnd im Netz zu sehen. So wie auch jetzt wieder. Die Bilder lassen abermals erkennen: Bei Leander und Maxime liegt Liebe in der Luft!

Auf Instagram teilte Leander nun drei Couple-Selfies mit seiner Liebsten. Arm im Arm posieren der 25-Jährige und die 28-Jährige auf der Geburtstagsparty ihres Freundes Keno Rüst total verschmust. Während der gebürtige Aachener einen stilvoll schlichten schwarzen Anzug mit Krawatte trägt, verzückt die Brünette in einem roten, eng anliegenden Kleid.

Im Interview mit Promiflash hatten Leander und Maxime verraten, dass die magischen drei Worte 'Ich liebe dich' zwischen ihnen noch nicht gefallen seien. "Aktuell sagen wir noch 'Ich hab dich lieb'", gab der Mann, der einst das Herz von Melissa (27) eroberte, ehrlicherweise zu. "Hat aber dieselbe Bedeutung für uns", stellte er klar.

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher und Maxime Herbord total verliebt

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbord, Ex-Bachelorette

Anzeige

Instagram / leander_sacher Leander Sacher im August 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de