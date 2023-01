Mit 62 Jahren: Ex-Kinderstar Lance Kerwin ist gestorben

Große Trauer um Lance Kerwin. Der gebürtige US-Amerikaner entdeckte schon früh seine Leidenschaft für die Schauspielerei. Bereits im Kindesalter stand er für diverse Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Bekannt wurde er vor allem durch seine Rollen in Streifen wie "The Loneliest Runner", "Salem's Lot" sowie der Serie "Emergency!". Doch nun müssen seine Fans traurige Neuigkeiten verkraften: Lance ist tot.

Wie seine Familie bekannt gab, starb Lance am Dienstag im Alter von 62 Jahren in San Clemente im US-Bundesstaat Kalifornien. Was dazu führte, ist bislang unklar. Seine Tochter Savanah sagte gegenüber Variety, dass eine Autopsie durchgeführt werde, um die genaue Todesursache festzustellen.

Nach seiner Hochphase in den 1970er-Jahren war es etwas ruhiger um Lance geworden. Von Anfang bis Mitte der 80er drehte er vereinzelt Filme. 1995 war er in "Outbreak" zu sehen, bis er sich für über 25 Jahre von der Leinwand verabschiedete. Im vergangenen Jahr kehrte er mit dem Film "The Wind & The Reckoning" jedoch wieder zurück.

ActionPress Lance Kerwin in "Salem's Lot"

MEGA Lance Kerwin im Juli 2022 in Los Angeles

MEGA Lance Kerwin, ehemaliger Kinderstar

