Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli sollen getrennt sein

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) haben sich getrennt. Die Influencerin und der Euphoria-Schauspieler, die seit 2021 eine On-off-Beziehung führten, entschieden sich, künftig getrennte Wege zu gehen. Dies gab eine Quelle exklusiv dem Magazin People bekannt. Zuletzt wurden die beiden noch im Sommer 2023 gemeinsam im Urlaub gesichtet, unter anderem mit Olivias Eltern Lori Loughlin (61) und Mossimo (62) Giannulli. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Spekulationen über den Status ihrer Beziehung.

Nach ihrer ersten Begegnung Ende 2021, kurz nach Jacobs Trennung von Model Kaia Gerber (23), geriet das Paar durch mehrere Höhen und Tiefen. Während ihre Beziehung zunächst als locker galt, bestätigten sie im Sommer 2023 ihre Liebe, nachdem sie in Italien gemeinsam gesehen wurden. Trotz dieser glücklichen Momente soll es nun zur Trennung gekommen sein. Weder Jacob noch Olivia haben sich bisher öffentlich zu den Gründen ihres Auseinandergehens geäußert.

Jacob, der zuletzt häufiger über seine Liebe zu seiner Heimat Australien gesprochen hatte, favorisierte in der Vergangenheit ein ruhiges Leben abseits des Rampenlichts. Auch Pläne, dieses Leben mit Olivia zu teilen, standen kurzzeitig im Raum, was von einem Vertrauten des Schauspielers bestätigt wurde. Ein gemeinsamer Umzug nach Down Under scheint jetzt definitiv vom Tisch zu sein.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Getty Images Jacob Elordi, Schauspieler

Instagram / oliviajade Olivia Jade Giannulli, Influecerin