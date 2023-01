Namensexpertin: Kylie Jenners Babyname Aire ist spirituell

Kylie Jenners (25) Babyname scheint eine tiefere Bedeutung zu haben. 2022 wurde der Realitystar zum zweiten Mal Mutter. Zuerst nannte sie ihren Sohn Wolf, doch sie wollte sich wieder umentscheiden. Den endgültigen Namen verriet sie vor einigen Tagen: Aire Webster. Auch über die Bedeutung der ausgefallenen Wahl wurde schon spekuliert. Aber eine Namensexpertin erklärte jetzt, dass Kylies Babyname vor allem eine spirituelle Bedeutung habe.

"Es ist ein Naturname – Kylie liebt solche Namen, man denke an Stormi (4), Wolf und Rose, einen ihrer anderen Lieblingsnamen. Aber es ist eine bedeutungsvolle Wahl", meinte Sophie Kihm, die Chefredakteurin der Babynamen-Website "Nameberry", gegenüber The Sun. Der Sohn der Unternehmerin sei vom Sternzeichen her Wassermann, also ein Luftzeichen. Deshalb sei die wortwörtliche Bedeutung wahrscheinlich einfach Luft. Der Bezug zum Himmel sei auch durch Aires Geburtsdatum gegeben: Er kam am 2. Februar 2022 zur Welt, was als Engelszahl gilt.

Zuvor hatten Fans bereits vermutet, dass Kylie sich den Namen aus dem Arabischen gesucht habe. "Aire wird auf Arabisch Ayre alias Penis ausgesprochen", meinte ein User auf Instagram und wurde darin von anderen Fans unterstützt. Allerdings betonte die 25-Jährige, dass der Name wie das englische Wort "Air", also Luft, ausgesprochen werde.

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im Januar 2023

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Wolf Webster, November 2022

Anzeige

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de