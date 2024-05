Solo bei der Met Gala: Trägt Kylie Jenner ein Brautkleid?

Gestern war es endlich so weit! Das Metropolitan Museum of Art öffnete wieder seine Pforten für das wichtigste Fashion-Event des Jahres: die Met Gala. Unter dem Motto "The Garden of Time" versammelte sich Hollywoods Crème de la Crème. Auch Kylie Jenner (26) stand erneut auf der exklusiven Gästeliste. In diesem Jahr entschied sich die The Kardashians-Bekanntheit für den klassischen Hollywood-Glamour: Sie strahlte in einem maßgeschneiderten, elfenbeinfarbenen Satinkleid von Stardesigner Oscar de la Renta (✝82). Laut dem Magazin Vogue wollte die Unternehmerin mit ihrem Look passend zum Thema eine Gartenstatue verkörpern. Viele Fans erinnert die helle Robe hingegen eher an ein Hochzeitskleid. Doch wo war dann ihr Liebster Timothée Chalamet (28)?

Kylie erschien zur diesjährigen Met Gala nicht in Begleitung von ihrem Schauspielerfreund. Für zahlreiche Fans war das ein Anlass für Spekulationen über ihren derzeitigen Beziehungsstatus. "Oh nein, wo ist Timothée? Sind Kylie und er überhaupt noch zusammen?", fragte sich nicht nur ein verwunderter Nutzer auf X nach dem Soloauftritt der zweifachen Mutter. Berichten zufolge gibt es für die Abwesenheit des französischen Darstellers jedoch eine ganz einfache Erklärung. Der Dune-Star sei durch den derzeitigen Dreh einer Biografie über Bob Dylan (82) einfach nur sehr eingespannt.

Kylie und Timothée versuchen offenbar, ihre Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit zu halten. Trotzdem feierten die Schwester von Kendall Jenner (28) und der New Yorker zu Beginn dieses Jahres ihr erstes gemeinsames öffentliches Paardebüt. Bei der diesjährigen Verleihung der Golden Globes machte das junge Paar kein Geheimnis aus seinem Verhältnis. Ganz im Gegenteil: Es kam sogar zu einem verliebten Kuss vor laufenden Kameras.

Getty Images Kylie Jenner im Kleid von Oscar de la Renta

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

