"Sopranos"-Star John Ventimiglias Tochter Odele (25) ist tot

Schockierende Neuigkeiten aus der Filmwelt. Die Tochter des "Die Sopranos"-Darstellers John Ventimiglia ist verstorben. Der 59-Jährige spielte Artie Bucco in der beliebten Serie. Odele Ventimiglias lässt nun ihren Vater sowie ihre Mutter Belinda Cape und ihre Schwester Lucinda Ventimiglia in tiefster Trauer zurück. Die Blondine war außerdem erst im November des vergangenen Jahres Mutter einer Tochter geworden. Odele wurde nur 25 Jahre alt.

Die trauernde Schwester nimmt Abschied auf Instagram. Zu einigen Bildern der Verstorbenen schreibt sie: "Worte werden nie genug sein, um die Trauer auszudrücken, die wir alle empfinden. Ich habe meine kleine Schwester sehr geliebt und werde den Rest meines Lebens damit verbringen, in allem nach ihr zu suchen." Die Todesursache ist bisher noch nicht bekannt.

Lucinda fügt hinzu: "Meine Familie und ich sind so dankbar für all die Betreuung und Unterstützung, die wir in dieser unmöglichen Zeit erhalten haben. Es war noch nie so klar, wie viel sie so vielen Menschen bedeutet hat."

Getty Images John Ventimiglia, Schauspieler

Instagram / lucindaventi Odele Ventimiglia, John Ventimiglias Tochter

Instagram / lucindaventi Odele Ventimiglia mit ihrer Tochter

