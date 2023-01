15 Ehejahre: So lernten sich Holly Willoughby und Dan kennen

Holly Willoughby (41) gibt seltene Einblicke in ihre Ehe mit Daniel Baldwin! Seit 15 Jahren ist der ehemalige Dancing on Ice-Star mit dem Produzenten verheiratet. In den darauffolgenden Jahren machten ihre zwei Söhne und ihre Tochter das Familienglück komplett. Doch auch heute noch scheint das Ehepaar auf Wolke sieben zu schweben. Jetzt verriet Holly, wie sie und Daniel sich eigentlich kennengelernt haben!

Am Set der CITV-Show "Ministry of Mayhem" trafen die beiden erstmals aufeinander: "Er war der Produzent und ich die Moderatorin", erinnerte sich die 41-Jährige auf dem Instagram-Account ihrer Lifestyle-Marke Wylde Moon. Obwohl Holly zugibt, dass die beiden anfangs nur Freunde waren, entwickelte sich ihre Beziehung schnell zu etwas Besonderem: "Es war eigentlich verrückt. [...] Wir wurden einfach unzertrennlich. Wir haben geprobt und sind danach zusammen ausgegangen."

Während der Dreharbeiten lebten Holly und Daniel im selben Hotel – dort hatten sie genügend Zeit, sich richtig kennenzulernen: "Wir saßen einfach nur da und haben geredet und gelacht. Ich erinnere mich daran, dass es eine sehr lustige Zeit war."

Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin

Backgrid / ActionPress Holly Willoughby und ihr Mann Daniel

Getty Images Holly Willoughby, Moderatorin

