Dieses gelungene Debüt feierte "This Morning"-Moderatorin Holly Willoughby (37) so richtig: Gerade hat die lebensfrohe Blondine zum ersten Mal und höchst erfolgreich durch das UK-Dschungelcamp "I'm A Celebrity … Get Me Out of Here" geführt. Die Party nach der Krönung von Dschungelkönig Harry Redknapp (71) fiel dann feuchtfröhlich aus – sehr zur Freude der Zuschauer von "This Morning": Denen bescherte Holly nämlich eine unvergessliche Live-Schalte aus dem australischen Dschungel.

"Normalerweise gehe ich schon um 17.30 Uhr ins Bett, weil ich um 2 Uhr in der Nacht wieder aufstehen muss", erzählte Holly gut gelaunt und winkte ausgelassen in die Kamera. Sie genieße es sehr, endlich mal lange aufbleiben zu können. Eine australische Nacht habe sie bisher nie erlebt, denn um 6 oder 7 Uhr morgens seien sie täglich auf Sendung gegangen. Die TV-Gemeinde feierte ihren Auftritt. "Die beschwipste Holly ist wunderbar, was sie auch getrunken hat, ich möchte auch ein Glas davon", hieß es in einem Tweet.

Für die dreifache Mutter war das Dschungelcamp das "wundervollste Abenteuer". Holly hatte die Moderation kurzfristig von Anthony McPartlin (43) übernommen, der wegen Drogenproblemen pausieren musste. Also stand Holly, die vor wenigen Wochen mit einem ungewöhnlichen Sex-Interview für Aufsehen sorgte, an der Seite von Declan Donnelly im Dschungel – und vielleicht gibt es 2019 sogar ein Wiedersehen. Die Einschaltquoten waren laut Daily Mail gigantisch, noch aber halten sich die Produzenten der Show bedeckt.

