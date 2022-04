Sie gibt einen intimen Blick in ihr Privatleben. Als Moderatorin des britischen Dschungelcamps oder der Tanz-Show Dancing on Ice ist Holly Willoughby (41) das Leben in der Öffentlichkeit gewohnt. Ihr privates Umfeld hält die 41-Jährige für gewöhnlich jedoch weitestgehend von dem Medienrummel fern. Nun machte die dreifache Mama eine Ausnahme: Zum Geburtstag ihrer Tochter Belle widmete Holly der Elfjährigen einen niedlichen Post.

Die TV-Bekanntheit nimmt sich momentan offenbar eine Auszeit, um mit ihrem Mann Dan Baldwin und ihren drei Kindern die Ostertage zu genießen. Dabei ging es anscheinend auf hoher See in Richtung Sonne – denn auf ihrem neuen Instagram-Beitrag teilte Holly ein Bild von ihrer Tochter Belle, auf dem die Kleine von einem Boot aus auf das offene Meer blickt. "Alles Gute zum Geburtstag schöne Belle. Wir lieben dich so sehr. Mal sehen, was die 11 so bringt", gratulierte die "This Morning"-Moderatorin ihrer Tochter am Donnerstag zu ihrem Geburtstag.

Auch in der Kommentarspalte ihres Beitrages tummelten sich Glückwünsche für ihre Tochter. "Soweit ich mich erinnere, ist 11 ein tolles Alter" oder "Ich hoffe, du hast ein fantastischen Tag", reagierten Hollys Fans und TV-Kollegen auf den Geburtstagspost für Belle.

Instagram / hollywilloughby Belle Baldwin, Holly Willoughbys Tochter, im April 2022

Getty Images Holly Willoughby, UK-Moderatorin

Getty Images Holly Willoughby beim National Television Award 2020 im Januar

