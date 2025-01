Promi ertrinkt fast in neuer Survival-Show "Bear Hunt"

In der neuen Netflix-Abenteuershow "Bear Hunt" von Holly Willoughby (43) und Survival-Experte Bear Grylls ereignete sich laut The Sun ein dramatischer Vorfall, bei dem der prominente Innendesigner Laurence Llewelyn-Bowen beinahe ums Leben kam. Während eines gefährlichen Stunts in den Gewässern Costa Ricas verhedderte sich der "Changing Rooms"-Star in einem Bungee-Seil und verlor das Bewusstsein, bevor er von der Crew gerettet werden konnte. Die Survival-Show, die ab Februar 2025 Premiere feiert, bringt Prominente wie Ex-Spice Girl Mel B (49), Tennislegende Boris Becker (57) und Tanz-Ikone Shirley Ballas an ihre Grenzen – oder wie im Fall von Laurence darüber hinaus.

Da es bei dem Vorfall mit Laurence um Leben und Tod ging, war sich das Team zunächst nicht sicher, ob Netflix diese Szenen überhaupt zeigen kann. Ein Insider verriet: "Es war eine sehr ernste Situation und wir dachten zuerst, dass Netflix vielleicht nicht zeigen würde, was passiert ist, weil es so schlimm war, aber jetzt sieht es so aus, als würde es im Programm sein." Die Premiere der Survival-Show wird am 5. Februar auf Netflix zu sehen sein. Doch Wasserdramen waren nicht der einzige Konfliktherd hinter den Kulissen: Rugby-Star Danny Cipriani (37) sorgte für Spannungen, als er sich über die vermeintlich bevorzugte Behandlung von Holly Willoughby beschwerte. Laut einem Insider habe Danny lange gezögert, überhaupt an einem Reality-Format teilzunehmen, habe sich als großer Fan von Bear Grylls dann aber von der Idee überzeugen lassen. Obwohl er zwischenzeitlich kurz davor war, die Show zu verlassen, konnten ihn die Produzenten schließlich noch zum Bleiben bewegen.

Holly Willoughby, bekannt als Moderatorin beim britischen Frühstücksfernsehen und dem britischen Dschungelcamp, wagt sich mit "Bear Hunt" nun in ein aufregendes neues Genre. Privat hält sich die zweifache Mutter eher bedeckt, äußert sich aber immer wieder zu ihrer Liebe für Abenteuer – ein Element, das sie mit Bear Grylls verbindet. Für Fans von Outdoor-Abenteuern und Reality-Formaten dürfte die Show eine spannende Ergänzung im Portfolio der Streaming-Plattform werden.

Netflix Laurence Llewelyn-Bowen bei "Celebrity Bear Hunt"

Getty Images Bear Grylls im September 2024

