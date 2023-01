Daniela Katzenberger belastet Drama rund um Iris und Peter!

Daniela Katzenberger (36) nimmt sich das alles sehr zu Herzen. Ihr Mann Lucas Cordalis (55) schlägt sich momentan durch das Dschungelcamp. Mit ihm ist sein Schwiegervater Peter Klein nach Australien gereist und verbringt im Hotel viel Zeit mit der Begleitung der anderen. Seine Frau Iris Klein (55) war davon offenbar überhaupt nicht begeistert: Sie beschuldigte ihn, sie mit Djamila Rowes (55) Freundin Yvonne Woelke (41) betrogen zu haben. Das Drama geht wohl auch an Iris Tochter Daniela nicht spurlos vorbei.

In ihrer Instagram-Story teilte die Katze ihre Sorgen mit ihren Fans. "Ich habe seit ein paar Tagen das Gefühl, dass hier die Hölle ausgebrochen ist", erklärte sie und holte weiter aus: "Es passieren echt viele Sachen, die schlimm und extrem belastend sind […]. Ich nehme mir Sachen auch leider zu Herzen." Auch wenn die Blondine nicht direkt das Iris-Peter-Drama erwähnt, ist es naheliegend, dass sie davon spricht. So fügte sie dem hinzu: "Ich halte mich auch so oder so raus. Aber ich würde mir wünschen, dass es mir viel mehr am Arsch vorbeigeht."

Das ist aber nicht das Einzige, was Daniela zu schaffen macht: Ihr Mann fehlt ihr sehr. "Ich bin so froh, wenn der Lucas heimkommt und wir unser altes Leben haben", gab die 36-Jährige zu. Lucas' Frau zählt auch schon ungeduldig die Tage, bis sie ihren Liebsten wieder in den Armen halten kann.

Getty Images Daniela Katzenberger im November 2019 in München

Instagram / iris_klein_mama_ Iris und Peter Klein im Dezember 2021

Getty Images Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis bei der McDonald's Benefiz Gala 2022

