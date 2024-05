So ernst meint es Stefan mit seiner Liebsten Iris Klein!

Seit einigen Wochen schwebt Iris Klein (56) mit ihrem Liebsten Stefan Braun wieder auf Wolke sieben. Wie ernst es dem 47-Jährigen mit der ehemaligen Dschungelcamp-Kandidatin ist, macht er jetzt in einem Interview mit Bild deutlich: Stefan würde Iris nämlich gerne heiraten – am liebsten sogar sofort! "Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'. [...] Nach mir kommt keiner mehr, ich bin der Letzte. Da bin ich mir absolut sicher", macht der Kraftsportliebhaber deutlich. Auch ein Datum habe Stefan bereits: der 25. Mai 2025. Einen Haken hat die Sache dennoch: Iris, für die es die fünfte Ehe wäre, ist auf dem Papier aktuell noch mit ihrem Ex Peter Klein (57) verheiratet. Stefan selbst ist seit 20 Jahren geschieden.

Dass die 56-Jährige die Richtige für ihn ist, habe er nach einem gemeinsamen Trip nach Paris gemerkt. "Iris ist als Frau unkompliziert und unheimlich lieb. Selbst wenn sie nervös ist, behält sie die Nerven. Auf dem Rückweg von Paris ging uns das Benzin aus, wir fanden keine Tankstelle. Sie saß neben mir, meinte, sie sei total genervt, blieb aber ganz ruhig", erinnert sich Stefan im Interview und ergänzt außerdem: "Sie ist die süßeste genervte Frau, die ich jemals kennengelernt habe. Ich war vor Iris ein Jahr Single, jetzt haben bei mir alle Antennen ausgeschlagen. Ich könnte den ganzen Tag nur neben ihr sitzen und grinsen."

Kennengelernt hatten sich Iris und Stefan auf einer Social-Media-Plattform. Vier Tage nachdem sie das erste Mal miteinander geschrieben und sogar telefoniert hatten, trafen sich die Turteltauben – seitdem sind sie ein Paar. "Ich hatte überhaupt keine Vorstellung, was mich erwartet. Es war ein sehr netter Abend. Wir haben vier Stunden geredet, die Zeit verging wie im Flug. Ich war geflasht, eine so tolle Frau kennengelernt zu haben. Es hat einfach gematcht", schwärmt Stefan außerdem gegenüber dem Blatt.

Instagram / stefan.braun.official Stefan Braun im August 2023

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im April 2024

