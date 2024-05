So war der erste Kuss zwischen Iris Klein und ihrem Stefan!

Erst vor wenigen Wochen verkündete Iris Klein (56), dass sie wieder in festen Händen ist. In einem Interview mit Bild plauderte die Mutter von Daniela Katzenberger (37) aus, wie der erste Kuss zwischen ihr und ihrem Freund Stefan Braun gewesen ist. Beide haben nichts überstürzen wollen – so küssten sie sich nicht bei ihrem ersten Date. Ein paar Tage später begleitete Stefan seine neue Freundin zu einem Fotoshooting nach Paris und es sei passiert: Während sich der Realitystar im Badezimmer geschminkt habe, sei ihr Liebster hereingekommen: "Ich fragte Iris, ob sie schon Lippenstift draufhabe, sie sagte nein. Dann küsste ich sie. Wir hatten eine schöne Zeit in Paris."

Bevor ihr erster Kuss gefallen sei, haben es die beiden Turteltauben bei einer gewissen Distanz belassen: Iris schlief im Hotelzimmerbett und Stefan auf der Couch. Doch auch ohne Zärtlichkeiten sei es für beide ein romantischer Trip gewesen. "Wir waren auf dem Eiffelturm, am Louvre – und lachten unheimlich viel miteinander", berichtete die Promi Big Brother-Teilnehmerin. Auch der 47-Jährige schwärmte von seiner neuen Freundin und wie unkompliziert sie doch sei: "Auf dem Rückweg von Paris ging uns das Benzin aus, wir fanden keine Tankstelle. Sie saß neben mir, meinte, sie sei total genervt, blieb aber ganz ruhig. Sie ist die süßeste, genervte Frau, die ich jemals kennengelernt habe."

Iris und Stefan haben sich im Februar online kennengelernt – bereits damals soll es mächtig zwischen dem Paar gefunkt haben. Nach ihrem ersten Date waren beide direkt hin und weg voneinander. Im Interview mit Bild sprach Stefan sogar schon von einer möglichen Heirat: "Ich habe Iris bereits gesagt, dass es sich für mich jetzt schon so vertraut und wunderschön anfühlt, als sei sie meine Frau. Im Handy habe ich sie eingespeichert als 'meine zukünftige Frau Braun'."

Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im April 2024

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein und Stefan Braun im April 2024

Was haltet ihr davon, dass sie sich mit ihrem ersten Kuss Zeit gelassen haben? Genau so sollte es sein! Ich finde ja nicht, dass sie sich so viel Zeit gelassen haben... Ergebnis anzeigen



